Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Galenica-Einstieg?
|
23.09.2026 10:02:24
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen
Investoren, die vor Jahren in Galenica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 23.09.2025 wurde die Galenica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 84.65 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Galenica-Aktie investierten, hätten nun 118.133 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 9’858.24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83.45 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 1.42 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Galenica belief sich zuletzt auf 4.11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
10:02
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
09.09.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
26.08.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Galenica AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch etwas zulegen, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.