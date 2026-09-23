SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen

Am 23.09.2025 wurde die Galenica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 84.65 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Galenica-Aktie investierten, hätten nun 118.133 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 9’858.24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83.45 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 1.42 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Galenica belief sich zuletzt auf 4.11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch