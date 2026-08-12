Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Galenica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Galenica-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Galenica-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 144.718 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’808.97 CHF, da sich der Wert einer Galenica-Aktie am 11.08.2026 auf 81.60 CHF belief. Damit wäre die Investition 18.09 Prozent mehr wert.
Galenica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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