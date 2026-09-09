Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 -1.4%  SPI 19’591 -1.3%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’617 -1.5%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 6’295 -1.9%  Gold 4’407 1.2%  Bitcoin 63’723 0.4%  Dollar 0.8085 -0.1%  Öl 100.6 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung - Aktie sinkt deutlich
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
Suche...
ETF Sparplan

Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer Galenica-Einstieg? 09.09.2026 10:02:26

SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Galenica gewesen.

Galenica
83.62 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Am 09.09.2021 wurde die Galenica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Galenica-Anteile betrug an diesem Tag 71.40 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Galenica-Aktie investiert hat, hat nun 1.401 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.60 CHF, da sich der Wert einer Galenica-Aktie am 08.09.2026 auf 83.25 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.60 Prozent angewachsen.

Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Galenica AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten