Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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|Lukrativer Galenica-Einstieg?
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Galenica gewesen.
Am 09.09.2021 wurde die Galenica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Galenica-Anteile betrug an diesem Tag 71.40 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Galenica-Aktie investiert hat, hat nun 1.401 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.60 CHF, da sich der Wert einer Galenica-Aktie am 08.09.2026 auf 83.25 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.60 Prozent angewachsen.
Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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