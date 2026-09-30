Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Galenica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 30.09.2023 wurde das Galenica-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67.75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Galenica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.476 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 81.75 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 120.66 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +20.66 Prozent.
Der Marktwert von Galenica betrug jüngst 4.12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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