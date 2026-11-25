Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Galenica-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 71.60 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 139.665 Galenica-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’472.07 CHF, da sich der Wert einer Galenica-Aktie am 24.11.2026 auf 89.30 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24.72 Prozent angezogen.

Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch