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25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Galenica-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Galenica-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 71.60 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 139.665 Galenica-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’472.07 CHF, da sich der Wert einer Galenica-Aktie am 24.11.2026 auf 89.30 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24.72 Prozent angezogen.
Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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