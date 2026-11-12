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12.11.2026 10:02:04
SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr angefallen
Wer vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Fundamenta Real Estate-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Fundamenta Real Estate-Papier an diesem Tag 17.40 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 574.713 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 17.05 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9’798.85 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.01 Prozent verringert.
Fundamenta Real Estate wurde am Markt mit 578.12 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Fundamenta Real Estate am 12.11.2026
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