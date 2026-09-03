Fundamenta Real Estate Aktie 4582551 / CH0045825517
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fundamenta Real Estate-Aktien verlieren können.
Am 03.09.2021 wurde die Fundamenta Real Estate-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19.59 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 51.058 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Aktie auf 17.05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 870.53 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 12.95 Prozent vermindert.
Am Markt war Fundamenta Real Estate jüngst 577.44 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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