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22.10.2026 10:02:03
SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fundamenta Real Estate-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16.34 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 612.068 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (16.95 CHF), wäre die Investition nun 10’374.56 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.75 Prozent angezogen.
Fundamenta Real Estate wurde jüngst mit einem Börsenwert von 580.98 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Fundamenta Real Estate am 22.10.2026
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