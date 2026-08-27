Fundamenta Real Estate Aktie 4582551 / CH0045825517
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27.08.2026 10:02:02
SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Fundamenta Real Estate-Investment verdienen können.
Fundamenta Real Estate-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16.49 CHF. Bei einem Fundamenta Real Estate-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.065 Fundamenta Real Estate-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers auf 16.75 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101.59 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.59 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich zuletzt auf 576.28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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