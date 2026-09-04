Forbo International Aktie 354151 / CH0003541510
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Forbo International-Investition?
|
04.09.2026 10:02:29
SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Forbo International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Forbo International-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1’174.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8.518 Forbo International-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’347.53 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Papiers am 03.09.2026 auf 980.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16.52 Prozent.
Der Marktwert von Forbo International betrug jüngst 1.37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!