SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Forbo International-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1’174.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8.518 Forbo International-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’347.53 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Papiers am 03.09.2026 auf 980.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16.52 Prozent.

Der Marktwert von Forbo International betrug jüngst 1.37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch