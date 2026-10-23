|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Forbo International-Performance
|
23.10.2026 10:02:13
SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Forbo International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 23.10.2025 wurden Forbo International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 766.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.131 Forbo International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 856.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111.75 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 11.75 Prozent gleich.
Forbo International wurde am Markt mit 1.31 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Forbo International S.A. (N)
|
23.10.26
|SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Forbo-Aktie dennoch in Rot: Konzern will bis 2029 zurück auf den Wachstumspfad (AWP)
|
21.10.26
|Forbo presents transformation roadmap and 2029 financial targets at its first Capital Markets Day (EQS Group)
|
16.10.26
|SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Forbo International von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Forbo International S.A. (N)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Forbo International am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.