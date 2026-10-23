SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor einem Jahr verdient

Am 23.10.2025 wurden Forbo International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 766.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.131 Forbo International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 856.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111.75 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 11.75 Prozent gleich.

Forbo International wurde am Markt mit 1.31 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch