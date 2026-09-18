SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Forbo International-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Forbo International-Aktie bei 1’299.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Forbo International-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.770 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Forbo International-Papiere wären am 17.09.2026 730.56 CHF wert, da der Schlussstand 949.00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 26.94 Prozent.

Forbo International wurde am Markt mit 1.34 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch