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13.11.2026 10:02:23
SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Forbo International-Investment von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Forbo International-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 13.11.2016 wurde die Forbo International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 1’287.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.078 Forbo International-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 883.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68.61 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 68.61 CHF, was einer negativen Performance von 31.39 Prozent entspricht.
Insgesamt war Forbo International zuletzt 1.27 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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