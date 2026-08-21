SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Forbo International-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Forbo International-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Forbo International-Papier bei 1’351.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 0.074 Forbo International-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68.25 CHF, da sich der Wert einer Forbo International-Aktie am 20.08.2026 auf 922.00 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 31.75 Prozent.

Forbo International war somit zuletzt am Markt 1.32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch