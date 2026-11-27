Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Forbo International-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Forbo International-Aktie an diesem Tag 997.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.030 Forbo International-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’435.31 CHF, da sich der Wert einer Forbo International-Aktie am 26.11.2026 auf 841.00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 15.65 Prozent.

Forbo International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.18 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch