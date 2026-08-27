Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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27.08.2026 10:02:02
SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Flughafen Zürich-Aktien gewesen.
Am 27.08.2025 wurde das Flughafen Zürich-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Flughafen Zürich-Anteile bei 246.40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.406 Flughafen Zürich-Aktien. Die gehaltenen Flughafen Zürich-Aktien wären am 26.08.2026 93.67 CHF wert, da der Schlussstand 230.80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.33 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 7.10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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