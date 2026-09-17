SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren verdient

Die Flughafen Zürich-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 186.00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.538 Flughafen Zürich-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (201.80 CHF), wäre die Investition nun 108.49 CHF wert. Mit einer Performance von +8.49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Flughafen Zürich erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch