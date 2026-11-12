SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flughafen Zürich-Investment von vor 10 Jahren verdient

Flughafen Zürich-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Flughafen Zürich-Papier letztlich bei 169.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Flughafen Zürich-Papier investiert hätte, hätte er nun 58.997 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’731.56 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 11.11.2026 auf 215.80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.32 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Flughafen Zürich eine Börsenbewertung in Höhe von 6.68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch