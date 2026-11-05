SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 174.40 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.734 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 1’221.33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 213.00 CHF belief. Mit einer Performance von +22.13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Flughafen Zürich einen Börsenwert von 6.40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch