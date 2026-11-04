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04.11.2026 10:02:12
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 04.11.2021 wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Feintool International-Papier an diesem Tag 37.51 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Feintool International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.660 Feintool International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 290.59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10.90 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 70.94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Feintool International bezifferte sich zuletzt auf 159.11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Feintool International am 04.11.2026
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