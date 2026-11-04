SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 04.11.2021 wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Feintool International-Papier an diesem Tag 37.51 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Feintool International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.660 Feintool International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 290.59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10.90 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 70.94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Feintool International bezifferte sich zuletzt auf 159.11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch