SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 28.10.2023 wurde das Feintool International-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Feintool International-Aktie bei 19.38 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.160 Feintool International-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 11.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56.76 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 43.24 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich jüngst auf 162.04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch