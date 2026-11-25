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25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Feintool International-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Feintool International-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 19.90 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Feintool International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50.251 Feintool International-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 9.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 487.44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 51.26 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Feintool International belief sich jüngst auf 143.60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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