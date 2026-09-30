Feintool International Aktie 932009 / CH0009320091
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Feintool International-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Feintool International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Feintool International-Papier bei 21.10 CHF. Bei einem Feintool International-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 473.934 Feintool International-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Feintool International-Papiere wären am 29.09.2026 5’734.60 CHF wert, da der Schlussstand 12.10 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 42.65 Prozent verkleinert.
Am Markt war Feintool International jüngst 179.58 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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