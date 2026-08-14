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Epic Suisse Aktie 51613168 / CH0516131684

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Epic Suisse-Investmentbeispiel 14.08.2026 10:02:28

SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Epic Suisse-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Epic Suisse
83.70 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Epic Suisse-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62.00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.613 Epic Suisse-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 136.77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84.80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.77 Prozent.

Epic Suisse war somit zuletzt am Markt 943.97 Mio. CHF wert. Epic Suisse-Anteile wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Epic Suisse-Anteils bei 68.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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