SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.563 Epic Suisse-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33.13 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Epic Suisse eine Marktkapitalisierung von 952.43 Mio. CHF. Der Epic Suisse-Börsengang fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Epic Suisse-Papiers lag beim Börsengang bei 68.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch