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Epic Suisse Aktie 51613168 / CH0516131684

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Epic Suisse-Investition 07.08.2026 10:02:29

SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Epic Suisse-Aktie Investoren gebracht.

Epic Suisse
83.52 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das Epic Suisse-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 82.40 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hat, hat nun 121.359 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 10’169.90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83.80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1.70 Prozent.

Epic Suisse war somit zuletzt am Markt 936.14 Mio. CHF wert. Die Epic Suisse-Aktie ging am 25.05.2022 an die Börse SWX. Der Erstkurs der Epic Suisse-Aktie belief sich damals auf 68.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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