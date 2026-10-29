SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 907.50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 1.102 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 931.13 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 28.10.2026 auf 845.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.89 Prozent eingebüsst.

Der EMS-CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 19.74 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch