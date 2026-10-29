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|Lukrativer EMS-CHEMIE-Einstieg?
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29.10.2026 10:02:11
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 907.50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 1.102 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 931.13 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 28.10.2026 auf 845.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.89 Prozent eingebüsst.
Der EMS-CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 19.74 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu EMS-CHEMIE AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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EMS-CHEMIE am 29.10.2026
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