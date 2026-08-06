SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1’027.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.974 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers auf 819.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 797.47 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 20.25 Prozent.

EMS-CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch