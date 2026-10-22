SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 599.50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 0.167 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 149.37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 895.50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 49.37 Prozent vermehrt.

EMS-CHEMIE war somit zuletzt am Markt 20.79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch