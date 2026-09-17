EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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17.09.2026 10:02:07
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen EMS-CHEMIE-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 576.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert, befänden sich nun 1.736 EMS-CHEMIE-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’396.70 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 16.09.2026 auf 804.50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39.67 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 18.82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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