SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 576.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert, befänden sich nun 1.736 EMS-CHEMIE-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’396.70 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 16.09.2026 auf 804.50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39.67 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 18.82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch