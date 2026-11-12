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12.11.2026 10:02:04
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden EMS-CHEMIE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 558.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.179 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie auf 846.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151.48 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51.48 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 19.57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 12.11.2026
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