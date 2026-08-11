Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Emmi eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Emmi-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Emmi-Papier an diesem Tag bei 730.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Emmi-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.370 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 1’195.89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 873.00 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’195.89 CHF entspricht einer Performance von +19.59 Prozent.
Der Börsenwert von Emmi belief sich jüngst auf 4.70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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