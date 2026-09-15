SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet

Am 15.09.2023 wurde die Emmi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 895.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Emmi-Aktie investierten, hätten nun 0.112 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 93.85 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 14.09.2026 auf 840.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 6.15 Prozent weniger wert.

Der Emmi-Wert an der Börse wurde auf 4.45 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch