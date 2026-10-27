SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen

Emmi-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 595.50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.168 Emmi-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Emmi-Aktie auf 922.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.83 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.83 Prozent angezogen.

Am Markt war Emmi jüngst 4.93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch