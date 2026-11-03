SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das Emmi-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Emmi-Aktie bei 710.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.408 Emmi-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 946.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’332.39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33.24 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Emmi eine Börsenbewertung in Höhe von 4.98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch