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|Rentable Emmi-Investition?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Emmi-Investment gewesen.
Das Emmi-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Emmi-Aktie bei 710.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.408 Emmi-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 946.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’332.39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33.24 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Emmi eine Börsenbewertung in Höhe von 4.98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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