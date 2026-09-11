Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Elma Electronic-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Elma Electronic-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Elma Electronic-Papier bei 359.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.279 Elma Electronic-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (1’320.00 CHF), wäre die Investition nun 367.69 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 267.69 Prozent.
Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 301.74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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