Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Elma Electronic-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Elma Electronic-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Elma Electronic-Papier bei 1’260.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Elma Electronic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.937 Elma Electronic-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’476.19 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Anteils am 15.10.2026 auf 1’320.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.76 Prozent erhöht.
Am Markt war Elma Electronic jüngst 300.99 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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