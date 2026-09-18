Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elma Electronic-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Elma Electronic-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Elma Electronic-Papier an diesem Tag 1’200.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, befänden sich nun 0.833 Elma Electronic-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 1’320.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’100.00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 10.00 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich jüngst auf 301.86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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