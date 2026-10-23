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23.10.2026 10:02:13
SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Elma Electronic-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Elma Electronic-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1’010.00 CHF. Bei einem Elma Electronic-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.099 Elma Electronic-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 130.69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’320.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 30.69 Prozent vermehrt.
Am Markt war Elma Electronic jüngst 301.32 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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