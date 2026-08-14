Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Elma Electronic eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 350.50 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Elma Electronic-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.531 Elma Electronic-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 37’375.18 CHF, da sich der Wert einer Elma Electronic-Aktie am 13.08.2026 auf 1’310.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 273.75 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich jüngst auf 299.48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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