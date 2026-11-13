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|Rentable EFG International-Investition?
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13.11.2026 10:02:23
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EFG International von vor einem Jahr angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die EFG International-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die EFG International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die EFG International-Aktie an diesem Tag 17.38 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hat, hat nun 575.374 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’896.43 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 12.11.2026 auf 17.20 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1.04 Prozent verringert.
Der Marktwert von EFG International betrug jüngst 5.31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu EFG International AG
Analysen zu EFG International AG
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EFG International am 13.11.2026
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