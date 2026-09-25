SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das EFG International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10.38 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 96.339 EFG International-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’543.35 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 24.09.2026 auf 16.02 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54.34 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte EFG International einen Börsenwert von 5.00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch