EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in EFG International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das EFG International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7.48 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.369 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 227.01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16.98 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 127.01 Prozent vermehrt.
Am Markt war EFG International jüngst 5.14 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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