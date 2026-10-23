SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EFG International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem EFG International-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10.54 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EFG International-Aktie investiert, befänden sich nun 948.767 EFG International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des EFG International-Papiers auf 15.96 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’142.31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51.42 Prozent gesteigert.

EFG International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch