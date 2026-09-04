EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen EFG International-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde die EFG International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen EFG International-Anteile letztlich bei 7.10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 140.845 EFG International-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EFG International-Papiers auf 15.62 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’200.00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 120.00 Prozent erhöht.
EFG International wurde am Markt mit 4.83 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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