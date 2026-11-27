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|Profitabler EFG International-Einstieg?
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27.11.2026 10:02:31
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EFG International-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades EFG International-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.32 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das EFG International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 158.228 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’405.06 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 140.51 Prozent.
Der Börsenwert von EFG International belief sich jüngst auf 4.58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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