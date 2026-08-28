SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 28.08.2023 wurden EFG International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.02 CHF wert. Bei einem EFG International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.980 EFG International-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 161.68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16.20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.68 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte EFG International einen Börsenwert von 4.93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch