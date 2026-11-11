SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren eingebracht

Am 11.11.2021 wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Edisun Power Europe-Aktie bei 122.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Edisun Power Europe-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.197 Edisun Power Europe-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 603.28 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 10.11.2026 auf 73.60 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 39.67 Prozent.

Edisun Power Europe war somit zuletzt am Markt 84.22 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch