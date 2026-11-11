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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Edisun Power Europe-Aktien gewesen.
Am 11.11.2021 wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Edisun Power Europe-Aktie bei 122.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Edisun Power Europe-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.197 Edisun Power Europe-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 603.28 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 10.11.2026 auf 73.60 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 39.67 Prozent.
Edisun Power Europe war somit zuletzt am Markt 84.22 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Edisun Power Europe AG
Analysen zu Edisun Power Europe AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Edisun Power Europe am 11.11.2026
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