Edisun Power Europe Aktie 2473640 / CH0024736404
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Edisun Power Europe gewesen.
Die Edisun Power Europe-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 132.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.758 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 53.33 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 13.10.2026 auf 70.40 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46.67 Prozent verringert.
Der Marktwert von Edisun Power Europe betrug jüngst 80.97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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