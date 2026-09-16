SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren gekostet

Edisun Power Europe-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 135.50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 73.801 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’225.09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.75 Prozent verringert.

Edisun Power Europe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80.33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch